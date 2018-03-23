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Мхитарян об уходе Ибрагимовича: шоу должно продолжаться в Голливуде
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Мхитарян об уходе Ибрагимовича: шоу должно продолжаться в Голливуде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян пожелал удачи шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу после его ухода из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает ТАСС.
"Шоу должно продолжаться (Show must go on) в Голливуде. Гений, для меня честь быть знакомым с тобой! Желаю тебе всего самого наилучшего в США", — написал Мхитарян на своей странице в твиттере.
Мхитарян защищал цвета «Юнайтед» с 2016 по 2018 годы.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и Ибрагимович договорились о расторжении контракта.
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