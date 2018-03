Мхитарян об уходе Ибрагимовича: шоу должно продолжаться в Голливуде

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян пожелал удачи шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу после его ухода из "Манчестер Юнайтед" . Об этом сообщает ТАСС.

"Шоу должно продолжаться (Show must go on) в Голливуде. Гений, для меня честь быть знакомым с тобой! Желаю тебе всего самого наилучшего в США", — написал Мхитарян на своей странице в твиттере.

Мхитарян защищал цвета «Юнайтед» с 2016 по 2018 годы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и Ибрагимович договорились о расторжении контракта.