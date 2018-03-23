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Песков: конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента
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Песков: конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 23 марта. Конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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