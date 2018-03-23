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Кошелева: благодарю бога, что то, что могло случиться, не произошло
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Кошелева: благодарю бога, что то, что могло случиться, не произошло 

Чемпионат.com 1 час назад
Волейболистка сборной России и турецкого «Галатасарая» Татьяна Кошелева, получившая травму в матче «раунда 6» Лиги чемпионов с итальянской «Новарой», поблагодарила болельщиков за поддержку. «Галатасарай» потерпел поражение со счётом 2:3 (21:25, 25:7, 25:16, 21:25, 10:15).
«Мир! Вчера я поняла, какой ты огромный и какой ты маленький! Я не смогу перечислить все страны, откуда ко мне шли сообщения со словами поддержки и пожелания здоровья! Благодарю всех и каждого в отдельности за тепло, искренность и добро! Господь хранил меня вчера! Конечно, травма требует времени для восстановления! Благодарю бога, что то, что могло случиться, не произошло. Спасибо всем вам», — написала Кошелева в своём «инстаграме».
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