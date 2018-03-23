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Прядкин: регионы должны возрождать футбол, чтобы использовать стадионы ЧМ-2018
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Прядкин: регионы должны возрождать футбол, чтобы использовать стадионы ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские регионы должны возрождать у себя футбол, чтобы использовать стадионы, построенные к чемпионату мира 2018 года. Об этом журналистам заявил президент Российской футбольной премьер— лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
"Буквально вчера был у [вице-премьера РФ] Виталия Мутко, и мы довольно предметно обсуждали вопрос наследия стадионов. Главная проблема понятна: не будет клубов, и этим аренам придется очень сложно — содержание стадиона обходится примерно в 300 миллионов рублей в год, а это достаточно серьезные деньги для Мордовии или Волгограда. Значит, нужно худо-бедно, но хотя бы часть этих средств окупать", — сказал Прядкин.
"Нужно возрождать футбол. Например, в Волгограде мой хороший знакомый — губернатор Андрей Бочаров — поставил задачу: не выйти дикими темпами в премьер-лигу, а сделать экономическую подушку, спортивную, академию и постепенно выходить. Даже если эти клубы будут выступать в ПФЛ и ФНЛ, это тоже здорово, люди будут приучаться к комфортным аренам", — отметил глава РФПЛ.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на— Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде — с 14 июня по 15 июля.
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