Окон: уже можем отметить шаг вперёд относительно нашего темпа на тестах

Французский гонщик «Форс Индия» в Формуле-1 Эстебан Окон прокомментировал итоги пятничных заездов на Гран-при Австралии.

«Вполне нормальный день для первого дня первого уик-энда нового сезона. У нас было подготовлено много обновлений для их проверки на трассе, но всё прошло по плану. Нам нужно всесторонне оценить обновления. Мы уже можем отметить шаг вперёд относительно нашего темпа на тестах, но есть над чем поработать. Вторая тренировка для меня была испорчена красными флагами и трафиком. Но настоящее значение имеет суббота, так что важно убедиться, что мы сможем хорошо сделать свою работу», — сказал Окон.