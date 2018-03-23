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Заключённые Ливенской колонии слепили кубок ЧМ по футболу
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Заключённые Ливенской колонии слепили кубок ЧМ по футболу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В колониях Орловской области проходят мероприятия, посвящённые Чемпионату Мира по футболу, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
В марте в ИК-2 и ИК-5 прошли соревнования по футболу. В Ливенской колонии, отбывающие наказание, устроили конкурс снежных фигур и состязались в создании символов предстоящего Чемпионата мира по футболу.
Осужденные ИК-2 с большим интересом отнеслись к проводимому в учреждении конкурсу и с учетом погодных условий, вылепили фигуры талисмана соревнований, эмблему и Кубок, сообщили в пресс-службе.
В ИК-5 прошёл турнир по футбольному фристайлу. В программу соревнований вошла эстафета с элементами футбольного фристайла, удержание мяча в воздухе на максимальное время и конкурс пенальти. Победителей наградили грамотами и дипломами.
Сообщение Заключённые Ливенской колонии слепили кубок ЧМ по футболу появились сначала на РИА 57.
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