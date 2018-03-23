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В Кремле объяснили, почему не ждут итогов саммита ЕС
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В Кремле объяснили, почему не ждут итогов саммита ЕС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российская сторона не ждет никаких практических решений от саммита Евросоюза (ЕС), передает РИА «Новости».
"Мы на практике ждем реализации от саммита ЕврАзЭс, от саммита СНГ — от тех интеграционных процессов, где принимает участие Россия. Как вам известно, в ЕС Россия участия не принимает. Мы не знаем, чего ожидать. Посмотрим, увидим", — заявил Песков.
Он также подчеркнул, что Россия не знает, какие аргументы привела Великобритания по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Нам также неизвестно, с чем именно согласились главы государств Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании, потому что российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипаля", — сказал Песков.
Ранее Песков на примере объяснил «безумие» обвинений Британии по делу Скрипаля.
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