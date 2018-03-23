В Кремле объяснили, почему не ждут итогов саммита ЕС

"Мы на практике ждем реализации от саммита ЕврАзЭс, от саммита СНГ — от тех интеграционных процессов, где принимает участие Россия. Как вам известно, в ЕС Россия участия не принимает. Мы не знаем, чего ожидать. Посмотрим, увидим", — заявил Песков.

Сергея Скрипаля. Он также подчеркнул, что Россия не знает, какие аргументы привела Великобритания по делу экс-полковника ГРУ

"Нам также неизвестно, с чем именно согласились главы государств Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании, потому что российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипаля", — сказал Песков.

Ранее Песков на примере объяснил «безумие» обвинений Британии по делу Скрипаля.