Бейджи со схемой из «Лужников» раздадут болельщикам матча Россия‐Бразилия

Зрителям футбольного матча Россия‐Бразилия раздадут уникальные бейджи со схемой выхода со стадиона «Лужники» и информацией о ближайших остановках транспорта, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на департамента спорта и туризма города Москвы.

В сообщении говорится, что для каждого сектора бейдж будет уникальным. В районе спорткомплекса «Лужники» планируется установка более 70 указателей. Рядом с метро и на пересечении основных улиц будут установлены 19 информационных стел, где каждый желающий сможет получить необходимую информацию. На подходе к спорткомплексу будут размещены волонтеры.

Мы рассчитываем, что бейджи помогут зрителю сориентироваться при выходе с сектора, найти удобный для себя транспорт и проще и быстрее добраться до дома. После матча болельщики смогут воспользоваться метрополитеном, МЦК, наземным транспортом, бесплатным автобусным маршрутом S1 и автомобилями такси

Товарищеская встреча между сборной России и командой Бразилии начнется в пятницу в 19:00.

Ранее в пятницу, в районе «Лужников» в Москве образовалась огромная пробка. Возле стадиона частично перекрыли движение из‐за футбольного матча между Россией и Бразилией.