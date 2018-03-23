В Калининграде 19-летний студент разбился насмерть, упав с крыши Дома Советов

Возле Дома Советов в Калининграде обнаружили тело. По предварительным данным, 19-летний студент после падения со здания скончался на месте. Инцидент произошёл 21 марта. Информацию подтвердила Наталья Гацко , старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области.

Сейчас следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как именно молодой человек попал в здание, пока неясно. Тело юноши нашли на площадке возле Дома Советов.