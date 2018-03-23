Ещё
В Калининграде 19-летний студент разбился насмерть, упав с крыши Дома Советов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Калининграде 19-летний студент разбился насмерть, упав с крыши Дома Советов 

Вести Калининград 47 минут назад
Фото: Вести Калининград
Возле Дома Советов в Калининграде обнаружили тело. По предварительным данным, 19-летний студент после падения со здания скончался на месте. Инцидент произошёл 21 марта. Информацию подтвердила Наталья Гацко, старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области.
Сейчас следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как именно молодой человек попал в здание, пока неясно. Тело юноши нашли на площадке возле Дома Советов.
Вести Калининград: последние новости
Калининградский стадион сдадут в течение трёх недель В день выборов президента РФ Антон Алиханов посетил приморские города региона Калининградская «Балтика» решила поберечь поле перед матчем с «Ротором»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
WADA пригрозило России судом за допинг3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение