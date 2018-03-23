В Калининграде 19-летний студент разбился насмерть, упав с крыши Дома Советов 

Возле Дома Советов в Калининграде обнаружили тело. По предварительным данным, 19-летний студент после падения со здания скончался на месте. Инцидент произошёл 21 марта. Информацию подтвердила Наталья Гацко, старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области.
Сейчас следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как именно молодой человек попал в здание, пока неясно. Тело юноши нашли на площадке возле Дома Советов.