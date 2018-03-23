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Нападающий ПАОК — о Саввиди: «Он командир, а мы его армия»
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Нападающий ПАОК — о Саввиди: «Он командир, а мы его армия» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий ПАОК Александр Прийович встал на сторону российского владельца клуба Ивана Саввиди. 11 марта в матче чемпионата Греции с АЕК бизнесмен вышел на поле с оружием после того, как судья Йоргос Коминис отменил гол Фернандо Варелы на 90-й минуте.
— Как такое возможно, что сначала гол засчитан, а через пять минут отменен из-за офсайда? — приводит Blick слова Прийовича. — Интересно, он судил или изобретал правила на ходу? Я думаю, что в греческом футболе должны использоваться видеоповторы, за которые ПАОК так долго выступал. Какое право имеет рефери менять свое решение три раза? Может быть, он думает, что правила ему не писаны?
Саввиди? Он командир, а мы его армия.
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