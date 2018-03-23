Футбол Россия-Бразилия: когда смотреть на ТВ

На этой неделе российская команда провела предпоследний сбор перед стартом главного турнира в своей постсоветской истории — домашнего чемпионата мира. В преддверии мундиаля подопечных Станислава Черчесова ждет серьезная проверка — контрольные игры с командами Бразилии и Франции.

Георгия Джикии и Обе встречи необходимы сборной России, чтобы определить свою готовность выйти в плей-офф ЧМ без травмированных Александра Кокорина Виктора Васина . Первый являлся основным форвардом россиян, а двое других были незаменимы в центре обороны. Однако из-за травм все они точно не помогут сборной в июне.

После матчей с бразильцами и французами футболисты национальной команды вернутся в свои клубы, завершат сезон в РФПЛ и в конце мая соберутся снова, чтобы провести ряд товарищеских матчей в рамках подготовки к турниру, а также — как минимум три встречи группового этапа ЧМ.

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В новейшей истории сборные России и Бразилии встречались пять раз. Трижды победу праздновали бразильцы, два раза была зафиксирована ничья, побед у россиян не было.

Стоит отметить, что потери в составе есть не только у российской команды. Главная звезда бразильцев Неймар получил травму в конце февраля в матче чемпионата Франции „Пари Сен-Жермен“ — „Марсель“. Медицинское обследование выявило у футболиста трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

Спортивные специалисты считают, что высока вероятность новой победы бразильцев. Букмекеры принимают ставки на такой расклад с коэффициентом 1,57. На выигрыш сборной России можно поставить с коэффициентом 6,90, шансы на ничью оцениваются в 4,12. Правда, теплолюбивым бразильцам придется играть в непривычных условиях: в Москве идет мокрый снег, а температура составляет всего плюс 3 градуса.