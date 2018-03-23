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Вита Семеренко: «Непоездка на заключительный этап Кубка мира с конструктивом не имеют ничего общего»
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Вита Семеренко: «Непоездка на заключительный этап Кубка мира с конструктивом не имеют ничего общего» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Украинская биатлонистка Вита Семеренко в интервью «СЭ» отметила, что не считает бойкот этапа Кубка мира в Тюмени конструктивным решением. При этом она подчеркнула, что ей понятен этот поступок.
— В данной ситуации бойкот — это решение проблемы? Украинская команда, пропуская этап, скорее всего, лишится одной квоты на следующий сезон, как у женщин, так и у мужчин.
— О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего. Просто так сложились обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению. И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины! (Владимир ЛАВСКИЙ)
Полностью интервью Семеренко
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