Вита Семеренко: «Непоездка на заключительный этап Кубка мира с конструктивом не имеют ничего общего»

Украинская биатлонистка Вита Семеренко в интервью «СЭ» отметила, что не считает бойкот этапа Кубка мира в Тюмени конструктивным решением. При этом она подчеркнула, что ей понятен этот поступок.

— В данной ситуации бойкот — это решение проблемы? Украинская команда, пропуская этап, скорее всего, лишится одной квоты на следующий сезон, как у женщин, так и у мужчин.

— О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего. Просто так сложились обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению. И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины! (Владимир ЛАВСКИЙ)

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