Энергетики направят 257,7 млн рублей на ремонтную кампанию в регионе

Сообщается, что на эти средства на энергообъектах области будут отремонтированы выключатели и разъединители, трансформаторное оборудование, компрессоры. На линиях электропередачи отремонтируют опоры линий, укрепят фундаменты опор, заменят грозотросы и изоляторы.

В рамках инвестпрограммы в 2018-19 гг. будут реализованы ключевые проекты по повышению надежности электроснабжения потребителей: реконструкция подстанции 220 кВ «Южная» с сооружением двух линейных ячеек в ОРУ 110 кВ для осуществления подключения к сети АО «Самаранефтегаз»; реконструкция системы плавки гололеда в Самарской энергосистеме в части воздушной линии 220 кВ «Кинельская-Уральская».

В целом ФСК ЕЭС в 2018 году направит на выполнение ремонтной программы в Приволжском федеральном округе 1 млрд рублей. Объем финансирования сохранится на уровне 2017 года. Реализация ремонтных мероприятий повысит надежность электроснабжения регионов с населением более 14 млн человек.

На подстанциях 220-500 кВ будут отремонтированы семь фаз трансформаторного оборудования, 170 выключателей, 1,4 тыс. фаз разъединителей разного класса напряжения. На линиях электропередачи планируется установить 3,6 тыс. новых изоляторов, заменить 206 км грозозащитного троса, заменить и усилить 108 опор, с ремонтом 1421 фундаментов.

В рамках целевых программ повышения надежности планируется дополнительно заменить на линиях 3,6 тыс. поврежденных фарфоровых изоляторов на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров, смонтировать 92 высоковольтных ввода на подстанциях.

Для снижения риска возгораний будут расчищены 2,4 тыс. га трасс ЛЭП. В охранных зонах высоковольтных линий будут вырублены 957 деревьев, угрожающих падением на провода.