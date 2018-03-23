Cypher и COOLLERZ сыграют на MediaMarkt CityBattle

31 марта в Москве и Санкт-Петербурге пройдет турнир MediaMarkt CityBattle по Quake Champions. В общей сетке double-elimination выступят Алексей Cypher Янушевский, Антон COOLLERZ Синьгов, Мачей Av3k Кжиковски, Александр BaSe Рыбин, Николай AGENT Майоров, Сергей evil Орехов и другие игроки. Общий призовой фонд турнира составляет 300 тыс. рублей.

Регистрация на турнир открыта для всех желающих. Ознакомиться с правилами и подать заявку на участие можно тут. Игроки будут выступать из компьютерных клубов внутри магазинов «МедиаМаркт». Адреса клубов: Москва — ТЦ «Авиапарк» — Ходынский бульвар, д. 4; Санкт-Петербург — ТРЦ «Мега Дыбенко» — 12-й км Мурманского шоссе, д. 1.