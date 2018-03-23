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Красную поляну засыпало песком
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Красную поляну засыпало песком 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В пятницу, 23 марта, в Instagram появились снимки с песком, укрывшим сугробы горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной поляне.
Очевидцы сравнивают виды на кавказских ландшафт с фотографиями поверхности Марса.
«Сильный вынос пыли из Сахары на Черноморском побережье, — объяснил явление один из комментаторов. — Пояс плотных облаков пыли из Сахары простирается от северо-восточной Ливии, через остров Крит и Эгейское море до Турции и Черноморского побережья. Этот пояс будет постепенно двигаться на северо-восток в течение дня».
В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды согласны с таким предположением, но точная причина появление песка там еще не выяснили, передает «Говорит Москва».
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