Красную поляну засыпало песком

В пятницу, 23 марта, в Instagram появились снимки с песком, укрывшим сугробы горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной поляне.

Очевидцы сравнивают виды на кавказских ландшафт с фотографиями поверхности Марса.

«Сильный вынос пыли из Сахары на Черноморском побережье, — объяснил явление один из комментаторов. — Пояс плотных облаков пыли из Сахары простирается от северо-восточной Ливии, через остров Крит и Эгейское море до Турции и Черноморского побережья. Этот пояс будет постепенно двигаться на северо-восток в течение дня».

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды согласны с таким предположением, но точная причина появление песка там еще не выяснили, передает «Говорит Москва».