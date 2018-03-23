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Вита Семеренко: «Не могу относиться к словам Родченкова внимательнее, чем просто к словам»
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Вита Семеренко: «Не могу относиться к словам Родченкова внимательнее, чем просто к словам» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Украинская биатлонистка Вита Семеренко в интервью «СЭ» призналась, что не сталкивалась с подтверждением слов информатора ВАДА Григория Родченкова. Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории заявлял, что ему было поручено подставить украинку во время Олимпиады в Сочи.
— Как вы восприняли информацию Григория Родченкова будто ему поступил приказ «ликвидировать» вас накануне сочинской Олимпиады?
— До сих пор я не слышала ни о какой-то подтверждающей или опровергающей именно такое положение дел информации. Поэтому на сегодня не имею морального права относиться к словам Григория Родченкова внимательнее, чем просто к словам. А дальше — посмотрим. (Владимир ЛАВСКИЙ)
Полностью интервью Семеренко
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