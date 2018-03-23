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«Херенвен» интересуется де Буром и Босом
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«Херенвен» интересуется де Буром и Босом 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
«Херенвен» ищет замену главному тренеру Юргену Стреппелю. Директор клуба Ганс Вестерхоф считает, что клуб должны возглавить Франк де Бур или Петер Бос.
— Мне бы хотелось увидеть на посту главного тренера Франка де Бура или Петера Боса, — цитирует Voetbal Primeur слова Вестерхофа. — Меня не интересуют громкие имена. У «Херенвена» нет денег на большие покупки, поэтому нам нужны специалисты, которые смогут сделать лучше нынешний состав.
Ранее де Бур возглавлял «Аякс», «Интер» и «Кристал Пэлас». Бос известен по работе в «Аяксе» и дортмундской «Боруссии».
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