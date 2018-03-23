«Херенвен» интересуется де Буром и Босом

«Херенвен» ищет замену главному тренеру Юргену Стреппелю. Директор клуба Ганс Вестерхоф считает, что клуб должны возглавить Франк де Бур или Петер Бос.

— Мне бы хотелось увидеть на посту главного тренера Франка де Бура или Петера Боса, — цитирует Voetbal Primeur слова Вестерхофа. — Меня не интересуют громкие имена. У «Херенвена» нет денег на большие покупки, поэтому нам нужны специалисты, которые смогут сделать лучше нынешний состав.

Ранее де Бур возглавлял «Аякс», «Интер» и «Кристал Пэлас». Бос известен по работе в «Аяксе» и дортмундской «Боруссии».