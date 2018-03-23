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В Павлодаре прошел первый форум бойцов-поисковиков
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В Павлодаре прошел первый форум бойцов-поисковиков 

Мир24 1 час назад
Казахстан встречает бойцов-поисковиков. В Павлодаре проходит первый международный форум отрядов, которые занимаются поиском останков воинов, павших в боях в годы Великой Отечественной. Вместе с делегатами из шести стран корреспондент «МИР 24» Назар Ахмаров почтил память героев.
Делегатов форума встречают русскими песнями и восточными обрядами. Гостей на удачу осыпают сладостями. В таком составе бойцы-поисковики встречаются впервые. Всех объединяет одно — память о погибших предках на фронтах войны.
«Надеюсь здесь взять земли, привезти на могилу отца, который воевал многие годы плечом к плечу с казахами, и высыпать на его могилу. Чтобы эта земля казахская тоже была у нас, там, в России», — отметил краевед Александр Андреев.
Бойцы-поисковики почтили память павших на родине Абулхаира Баймульдина. Он был первым комендантом российского города Невель. В январе сорок четвертого полковник героически погиб, защищая город от фашистов. В свой последний бой он, как и всегда, шел впереди солдат. Наступление врага отбили, но взорвавшийся в двух метрах снаряд оборвал жизнь героя.
За последние тридцать лет поисковики стран СНГ и Балтии обнаружили останки более чем пятисот тысяч советских бойцов. Но многие еще лежат в земле на полях сражений.
«Поисковики завершают ту войну. Хоронят непохороненных до сих пор, разминируют былые поля сражений, возводят обелиски», — заявил командир поискового отряда «Мемориальная зона» Майдан Кусаинов.
В Павлодаре поисковики подружились. Теперь отряды станут международными. А итоги работы подведут в следующем году в Омске.
Напомним, в Великую Отечественную на фронт призвали почти полтора миллиона казахстанцев. Это четверть населения страны в те годы. Более шестисот тысяч не вернулись домой.
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