Бубнов не ждёт разгрома России в матче с Бразилией

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался относительно контрольного матча России и Бразилии.

"Самое важное для тренерского штаба определиться с линией обороны после потерь трех игроков основы: Фернандеса, Джикии и Васина. Черчесов не будет менять модель игры, он подчеркнул, что сборная продолжит играть в три защитника.

Интересным вариантом была бы тройка защитников "Рубина" : Камболов, Кудряшов, Гранат. Однако Камболов не готов к матчу, поэтому этот вариант не будет опробован. Кудряшов — железный игрок основы, он точно выйдет в старте. Предполагаю, что с ним выйдут Кутепов и Гранат. Есть еще Нойштедтер, Семёнов… Вариантов много.

По бразильцам сложно что-либо говорить — у них есть звездный стартовый состав, но в то же время в заявке три игрока «Шахтёра», игрок из чемпионата Турции, Китая. Они могут себе позволить поэкспериментировать с нами после того, как результат будет сделан. Думаю, Тите планирует устроить просмотр — это вообще одна из главных мотиваций матча с нами.

Если мы сумеем сыграть надежно всей командой, то поборемся. Не думаю, что нас ждет большой разгром. Прессинг, компактность должны быть при нашей команде в «Лужниках», что может сковать бразильцев и не позволить им победить уверенно", — сказал Бубнов.

Матч состоится сегодня, 23 марта, на московской арене «Лужники», начало — 19:00 мск.