В Минске стартовал мировой чемпионат по конькобежному спорту

Минск принимает чемпионат мира по конькобежному спорту среди студентов. На межвузовские соревнования съехались более сотни спортсменов из четырнадцати стран, сообщает «МИР 24».

За победу на студенческом турнире борются и уже известные спортсмены. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк совсем недавно вернулся с Олимпиады в Пхенчхане. Конкуренция на льду обещает быть жесткой.

«Выделяются некоторые спортсмены. Итальянцы, поляки, русские. Они сильного мирового уровня. Некоторые спортсмены остались у нас после финала Кубка мира, где участвовали 12 лучших спортсменов мира. То есть остались ведущие элитные спортсмены», — отметил главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин

«Президент всегда говорил и продолжает говорить о важности именно студенческого спорта. Наша молодежь должна расти здоровой. Студенческий спорт позволяет им достичь уже какого-то результата, за которым уже профессиональный спорт, национальная команда», — пояснил первый заместитель главы Администрации президента республики Беларусь Максим Рыженков.

Нынешнее мировое студенческое первенство для конькобежцев проводится в 4-й раз.

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