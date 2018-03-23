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Шохин о налогах: не отрубайте кошке хвост по частям
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Шохин о налогах: не отрубайте кошке хвост по частям 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал правительство представить всю концепцию реформ, затрагивающих систему налогообложения, а не отдельные ее пункты.
Александр Шохин
"Обсуждая конкретные числа, надо иметь всю систему. И мы хотели бы, чтобы правительство не по частям отрубало кошке хвост, а все-таки системно смотрело на все эти вещи. Тогда нам будет понятна картина в целом", — отметил Шохин. Глава РСПП упомянул об обсуждении властями повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% и разброс мнений на этот счет. По мнению Шохина, рассматривать такой шаг в отрыве от всей стратегии неправильно. «Обсуждать действительно нужно системно», — подчеркнул Шохин.
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