Шохин о налогах: не отрубайте кошке хвост по частям

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал правительство представить всю концепцию реформ, затрагивающих систему налогообложения, а не отдельные ее пункты.

Александр Шохин

"Обсуждая конкретные числа, надо иметь всю систему. И мы хотели бы, чтобы правительство не по частям отрубало кошке хвост, а все-таки системно смотрело на все эти вещи. Тогда нам будет понятна картина в целом", — отметил Шохин. Глава РСПП упомянул об обсуждении властями повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% и разброс мнений на этот счет. По мнению Шохина, рассматривать такой шаг в отрыве от всей стратегии неправильно. «Обсуждать действительно нужно системно», — подчеркнул Шохин.