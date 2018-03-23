Ещё
Вандорн: надеюсь, «Макларен» сможет максимально эффективно использовать дождь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вандорн: надеюсь, «Макларен» сможет максимально эффективно использовать дождь 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Бельгийский гонщик «Макларена» в Формуле-1 Стоффель Вандорн подвёл итоги пятницы Гран-при Австралии.
«День был довольно хорошим. В первой практике мы потеряли 45 минут, но затем неплохо поработали и получили важную информацию о машине, что было важно после зимних тестов. Проблемы были незначительными, но мы быстро справились с этим.
Пятница была продуктивной, и я с нетерпением жду возможности собрать всё воедино в настройках и посмотреть, где мы окажемся в квалификации. Думаю, мы в хорошей форме, и нам есть с чем работать. Всё работает так, как положено, и нам необходимо просто прогрессировать для повышения нашей скорости.
Самое главное было выполнить намеченную программу, что нам и удалось. Буду рад, если квалификация завтра пройдёт по мокрой трассе. Думаю, мы в плотной группе из нескольких команд, и ситуация будет для всех равной. Надеюсь, мы сможем максимально эффективно использовать осадки, которые прогнозируют на уик-энд", — сказал Вандорн.
Чемпионат.com: последние новости
«Сибирь» планирует создание команды ВХЛ в Новосибирской области В популярных мессенджерах будут запущены информационные каналы стадионов ЧМ-2018 Официальный сайт с регистрацией на получение FAN ID перестал открываться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
WADA пригрозило России судом за допинг3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение