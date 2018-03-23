Вандорн: надеюсь, «Макларен» сможет максимально эффективно использовать дождь

Бельгийский гонщик «Макларена» в Формуле-1 Стоффель Вандорн подвёл итоги пятницы Гран-при Австралии.

«День был довольно хорошим. В первой практике мы потеряли 45 минут, но затем неплохо поработали и получили важную информацию о машине, что было важно после зимних тестов. Проблемы были незначительными, но мы быстро справились с этим.

Пятница была продуктивной, и я с нетерпением жду возможности собрать всё воедино в настройках и посмотреть, где мы окажемся в квалификации. Думаю, мы в хорошей форме, и нам есть с чем работать. Всё работает так, как положено, и нам необходимо просто прогрессировать для повышения нашей скорости.

Самое главное было выполнить намеченную программу, что нам и удалось. Буду рад, если квалификация завтра пройдёт по мокрой трассе. Думаю, мы в плотной группе из нескольких команд, и ситуация будет для всех равной. Надеюсь, мы сможем максимально эффективно использовать осадки, которые прогнозируют на уик-энд", — сказал Вандорн.