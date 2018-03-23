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Мохамед Салах: «С детства за „Ливерпуль“
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Мохамед Салах: «С детства за „Ливерпуль“ 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что болеет за мерсисайдский клуб с детства. По словам футболиста, он не мог упустить возможности сыграть за любимую команду.
— С самого детства я был поклонником «Ливерпуля» — он был моим любимым клубом премьер-лиги, я знал его историю, — приводит FourFourTwo слова Салаха. — С малых лет я знал, что хочу выступать за «красных» и, как только появился такой шанс, я им воспользовался. Счастлив забивать за любимый клуб детства — это очень важно для меня.
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