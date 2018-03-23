Мохамед Салах: «С детства за „Ливерпуль“

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что болеет за мерсисайдский клуб с детства. По словам футболиста, он не мог упустить возможности сыграть за любимую команду.

— С самого детства я был поклонником «Ливерпуля» — он был моим любимым клубом премьер-лиги, я знал его историю, — приводит FourFourTwo слова Салаха. — С малых лет я знал, что хочу выступать за «красных» и, как только появился такой шанс, я им воспользовался. Счастлив забивать за любимый клуб детства — это очень важно для меня.