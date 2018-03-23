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Льюис Хэмилтон: Во второй тренировке отрывы сократились, но это здорово
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Льюис Хэмилтон: Во второй тренировке отрывы сократились, но это здорово 

Советский спорт 1 час назад
Фото: F1News.ru
«Отправляясь на первую гонку, вы не представляете, как будет складываться ситуация. Вы не знаете, какими будут ваши физические ощущения, как будет работать резина на конкретной трассе. Сегодня мы все сделали верно, выполнив необходимую программу. Во второй тренировке отрывы сократились, но это здорово, хотя мне было сложно выжать из машины больше.
Хороший день. Альберт-парк — отличное место, когда погода такая, как сегодня. Определенно, с резиной не возникнет таких проблем, как в Барселоне, где шины пузырились. Здесь ситуация близка к нормальной.
Хэмилтон показал лучший результат во второй практике Гран-при Австралии, Сироткин — 18-й  Конечно, машина быстрее прошлогодней — и лучше во всех областях. Теперь 11-й и 12-й повороты мы проезжаем на сумасшедшей скорости, даже не тормозя — это невероятно!
Насколько мне известно, завтра и в воскресенье будут дожди, а я еще не пилотировал по мокрой трассе на этих шинах — будет интересно», — цитирует Хэмилтона f1news.ru.
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