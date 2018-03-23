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ФК «Оренбург» выплатит штраф за демонстрацию зрителями нацистской символики
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ФК «Оренбург» выплатит штраф за демонстрацию зрителями нацистской символики 

ProOren 31 минуту назад
Матч 28-го тура ФНЛ «Оренбург» — «Олимпиец» завершился крупным штрафом для оренбуржцев.
Встреча состоялась 17 марта и завершилась со счетом 3:0 в пользу ФК «Оренбург». Однако радость победы омрачил штраф — 100 000 рублей. Кроме того, клубу запрещено допускать зрителей в сектор «D» южной трибуны стадиона «Газовик», где проходят домашние матчи. Санкции распространяются только на ближайший матч, запланированный на 31 марта., когда оренбуржцы выйдут на поле против «Томи».
Суть претензий Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в том, что болельщики клуба продемонстрировали нацистскую символику во время матча с ФК «Олимпиец».
Добавим, во время встречи были допущены еще несколько нарушений, за которые оренбургский футбольный клуб также заплатит штраф. Во время матча главный тренер Владимир Федотов вышел за пределы технической зоны. Это нарушение обошлось клубу в 5 000 рублей. Еще 10 000 рублей руководство клуба заплатит за другие мелкие нарушения во время игры.
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