ФК «Оренбург» выплатит штраф за демонстрацию зрителями нацистской символики

Матч 28-го тура ФНЛ «Оренбург» — «Олимпиец» завершился крупным штрафом для оренбуржцев.

Встреча состоялась 17 марта и завершилась со счетом 3:0 в пользу ФК «Оренбург». Однако радость победы омрачил штраф — 100 000 рублей. Кроме того, клубу запрещено допускать зрителей в сектор «D» южной трибуны стадиона «Газовик», где проходят домашние матчи. Санкции распространяются только на ближайший матч, запланированный на 31 марта., когда оренбуржцы выйдут на поле против «Томи».

Суть претензий Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в том, что болельщики клуба продемонстрировали нацистскую символику во время матча с ФК «Олимпиец».