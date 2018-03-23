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ФК «Оренбург» заплатит 100 тысяч за нацистскую символику на трибунах
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ФК «Оренбург» заплатит 100 тысяч за нацистскую символику на трибунах 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
21 марта на очередном заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать ФК «Оренбург» на 100 тысяч рублей за демонстрацию зрителями нацистской символики.
Также клубу запрещено в ближайшем домашнем матче допускать болельщиков в сектор D южной трибуны стадиона «Газовик».
В случае повторного нарушения к ФК «Оренбург» будут применены более строгие санкции. Службам безопасности и по работе с болельщиками клуба нужно обратить внимание на строгое выполнение требований Дисциплинарного регламента РФС, говорится в сообщении комитета.
Также за мелкие нарушения оренбургский клуб выплатит еще 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей за тренера Владимира Федотова за выход из пределов технической зоны во время матча.
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