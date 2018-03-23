ФК «Оренбург» заплатит 100 тысяч за нацистскую символику на трибунах

21 марта на очередном заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать ФК «Оренбург» на 100 тысяч рублей за демонстрацию зрителями нацистской символики.

Также клубу запрещено в ближайшем домашнем матче допускать болельщиков в сектор D южной трибуны стадиона «Газовик».

В случае повторного нарушения к ФК «Оренбург» будут применены более строгие санкции. Службам безопасности и по работе с болельщиками клуба нужно обратить внимание на строгое выполнение требований Дисциплинарного регламента РФС, говорится в сообщении комитета.