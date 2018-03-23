Юных уральцев приглашают в «Созвездие „Россетей“

Во время каникул.

31 марта и 1 апреля 2018 года в Екатеринбурге и Сургуте пройдет первый очный отборочный этап Всероссийской олимпиады «Созвездие »Россетей"

Учащимся 9-10 классов предстоит выполнить задания по физике, математике и информатике. Победители и призеры отборочного этапа получат право на участие в финальном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики». Ее организаторами являются НИУ «МЭИ» с филиалами в Смоленске и Волжском, Ивановский государственный энергетический университет, Казанский государственный энергетический университет и Сибирский федеральный университет.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС, заключительный этап «Созвездия „Россетей“ пройдет 21 апреля. Школьникам предложат практические задания (кейсы). Они проверят творческие способности и умения применять знания в ходе решения прикладных задач в области энергетики.

С условиями участия, порядком и местами проведения олимпиады можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ФСК ЕЭС

Всероссийская олимпиада школьников „Созвездие „Россетей“ проводится для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих связать жизнь с электроэнергетической отраслью.