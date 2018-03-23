В Ростове в 2019 году появится центр адаптивного спорта

В 2019 году на улице Вятской в Ростове-на-Дону появится центр адаптивного спорта. Как следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок, донское министерство строительства , архитектуры и территориального развития выделило из регионально бюджета на эти цели 267 млн руб.

В ходе работ компании, которая победит в конкурсе, предстоит выполнить строительно-монтажные работы и благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, в прошлом году спортсмены из Ростовской области, участвующие в адаптивных видах спорта, завоевали 208 наград. 2018 год по решению губернатора объявлен Годом детского спорта. В связи с этим впервые состоится областная Спартакиада школьников, Спартакиада вузов, Спартакиаду работников органов исполнительной и законодательной власти.