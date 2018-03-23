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Гари Невилл: «Конфликт Моуринью с Шоу — попытка отвлечь внимание от проблем „Манчестер Юнайтед“
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Гари Невилл: «Конфликт Моуринью с Шоу — попытка отвлечь внимание от проблем „Манчестер Юнайтед“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что конфликты главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью с игроками команды — это попытка отвлечь внимание болельщиков и журналистов от игровых проблем «МЮ».
«Не могу избавиться от ощущения, что вся эта история с Люком Шоу — это способ переключить внимание общественности с проблем команды.
«Юнайтед» потратил много денег, ожидалось, что команда победит в Премьер-Лиге и как можно дальше пройдет в Лиге чемпионов. Очевидно, что добиться этого не удалось.
Я считаю, что проблема не в отдельных игроках, будь то Шоу, Погба или Санчес. Сама команда не слишком стабильна, а такими всегда были команды Моуринью», — цитирует Невилла Goal.
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