Гари Невилл: «Конфликт Моуринью с Шоу — попытка отвлечь внимание от проблем „Манчестер Юнайтед“

Бывший защитник « Манчестер Юнайтед Гари Невилл считает, что конфликты главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью с игроками команды — это попытка отвлечь внимание болельщиков и журналистов от игровых проблем «МЮ».

«Не могу избавиться от ощущения, что вся эта история с Люком Шоу — это способ переключить внимание общественности с проблем команды.

«Юнайтед» потратил много денег, ожидалось, что команда победит в Премьер-Лиге и как можно дальше пройдет в Лиге чемпионов. Очевидно, что добиться этого не удалось.

Я считаю, что проблема не в отдельных игроках, будь то Шоу, Погба или Санчес. Сама команда не слишком стабильна, а такими всегда были команды Моуринью», — цитирует Невилла Goal.