СМИ: «Манчестер Юнайтед» даст Моуринью £200 млн на трансферы 

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предоставить главному тренеру Жозе Моуринью £200 млн на проведение летней трансферной кампании. Как сообщает The Mirror, клуб может выставить французского полузащитника Поля Погба на продажу в связи с его неудовлетворительными выступлениями.
Отмечается, что летом МЮ намерен пополнить свои ряды двумя игроками мадридского «Реала» защитником Рафаэлем Вараном и полузащитником Тони Кроосом, фланговым защитником туринского «Ювентуса» Алексом Сандро, а также опорным полузащитником «Пари Сен-Жермен» Марко Вератти.
Ранее Моуринью заявил, что £286 млн на трансферы — это недостаточно.