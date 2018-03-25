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СМИ: «Манчестер Юнайтед» даст Моуринью £200 млн на трансферы
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» даст Моуринью £200 млн на трансферы 

RT на русском 4 минуты назад
Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предоставить главному тренеру Жозе Моуринью £200 млн на проведение летней трансферной кампании. Как сообщает The Mirror, клуб может выставить французского полузащитника Поля Погба на продажу в связи с его неудовлетворительными выступлениями.
Отмечается, что летом МЮ намерен пополнить свои ряды двумя игроками мадридского «Реала» защитником Рафаэлем Вараном и полузащитником Тони Кроосом, фланговым защитником туринского «Ювентуса» Алексом Сандро, а также опорным полузащитником «Пари Сен-Жермен» Марко Вератти.
Ранее Моуринью заявил, что £286 млн на трансферы — это недостаточно.
RT на русском: последние новости
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