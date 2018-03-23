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Вита Семеренко: «Валя на Олимпиаде, безоговорочно, повела себя слишком эмоционально»
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Вита Семеренко: «Валя на Олимпиаде, безоговорочно, повела себя слишком эмоционально» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Украинская биатлонистка Вита Семеренко в интервью «СЭ» отметила, что ее сестра Валентина повела себя слишком эмоционально на Олимпиаде в Пхенчхане. Также она высказалась по поводу информации о возможном завершении карьеры Юлии Джимы.
— Перед женской эстафетой в Пхенчхане настоящей «бомбой» стал комментарий вашей сестры в социальной сети: «Знаете, дорогие болельщики, у нас не команда, а просто ж…». Неужели все настолько плохо?
— Валя, безоговорочно, повела себя слишком эмоционально. Не стоило свое недовольство, на которое, наверное, все же она имела право и основания, ставить выше интересов команды. Не хочется больше мусолить эту тему, пусть все ошибки останутся на совести тех, кто их совершил. У меня другие задачи.
— На днях начала тиражироваться информация, что Юлия Джима может завершить профессиональную карьеру. Учитывая, что вы много времени выступаете вместе, как можете объяснить такое заявление? Юлии только 27 лет…
— Это сугубо Юлины вопросы, мне здесь нечего сказать. По этому поводу у нее регулярно появляются интервью, там ищите информацию. Могу лишь признать, что без нее наша команда, однозначно, ситуативно станет слабее, несмотря на ту огромную работу президента федерации в направлении подготовки молодых спортсменов в Украине. Юля — сильная спортсменка. (Владимир ЛАВСКИЙ)
Полностью интервью Семеренко
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