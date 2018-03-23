Плюс Кучаев, Живоглядов и Черышев, минус Фернандес и Кокорин

Центральные защитники

Фланговые защитники

Великолепный матч в Лионе в рамках 1/8 финала Лиги Европы провёл молодой армейский полузащитник Константин Кучаев. В новом году Виктор Гончаренко зачастую использует 20-летнего игрока на левом фланге, и тот со своей работой справляется. Кучаев готов без устали бороздить всю бровку и успевает, как вернуться в оборону, так и поддержать атаку.

При этом Константин по своей сути является созидающим игроком, а потому для него не проблема отдать хорошую передачу. Во Франции они вместе с Александром Головиным регулярно комбинировали на чужой половине поля. В результате Кучаев даже отдал результативную передачу на Понтуса Вернблума. Практически без ошибок Константин отыграл и в обороне.

Вообще после возобновления сезона футболист ЦСКА отметился уже тремя голевыми передачами: двумя — в Лиге Европы и одной в РФПЛ. Тренерский штаб доверяет юному игроку.

«Главное, чтобы Константин понимал: доверие нельзя купить в киоске. И оправдывал его», — отметил Гончаренко.

Понятно, что Станислав Черчесов вряд ли включит Кучаева в итоговую заявку на мундиаль, но попадание в символическую сборную по версии RT он заслуживает авансом. С другой стороны, надежду терять никогда не стоит, ведь тот же Головин два года назад поехал на Евро в возрасте 19 лет.

В нашей команде Константин занял место тёзки Рауша из «Динамо», который провёл крайне неудачный матч с «Краснодаром». Уже после первого тайма наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов заменил защитника, а позже объяснил рокировку тем, что «он и впереди практически ничего не создал, и сзади в нескольких моментах сыграл ненадёжно».

На правый фланг обороны мы опять же авансом включаем Дмитрия Живоглядова из «Уфы». При этом в сборной по версии RT он заменил Марио Фернандеса . Разумеется, вероятность такой рокировки непосредственно на чемпионате мира ничтожно мала, но натурализованный бразилец в настоящий момент залечивает травму и всё равно не выходит на поле.

Живголядов же демонстрирует солидную игру. Сезон он начинал в центре обороны, но позже передвинулся на свою «родную» позицию — правый фланг защиты. В результате в двух последних матчах РФПЛ Дмитрий отметился тремя результативным передачами, которые помогли «Уфе» одержать две победы и закрепиться на шестом месте. Эта позиция при определённых раскладах может обеспечить команде место в Лиге Европы.

Ещё один плюс в пользу Живоглядова в сборной — его универсализм. Он способен сыграть как справа в обороне, так и слева, и в центре. К тому же «Уфа», как и национальная команда, играет по системе с тремя центральными защитниками, а это значит, что Дмитрий способен безболезненно влиться в тактическую расстановку Черчесова.

Полузащитники

Нападающие

В прошлый четверг сборная России понесла ещё одну серьёзную потерю. Александр Кокорин порвал крестообразные связки колена в матче с «Лейпцигом» и теперь точно не сыграет на чемпионате мира. Черчесов решил возникшую проблему по-своему и объяснил, что место форварда «Зенита» способен занять Денис Черышев из «Вильярреала».

Единственный российский легионер в Топ-5 европейских чемпионатов, как и Кокорин, способен сыграть и на острие нападения, и на левом фланге. К тому же Денис на родине сильно недооценён. Как уже говорилось, он — единственный российский футболист, выступающий в одном из сильнейших первенств планеты, но вниманием сборной не обласкан.

Даже статус воспитанника «Реала» на эту ситуацию не влияет. Однако Черчесов впервые за долгое время пригласил футболиста на сбор перед товарищескими матчами с Бразилией и Францией.

Главный минус Черышева — серьёзная травматичность. Повреждения беспокоят Дениса регулярно. В текущем сезоне он тоже провёл немало времени в лазарете, но, по крайней мере, начал регулярно выходить на поле.

Другой важный вопрос — как будет играть сборная без Кокорина, и Черчесов ответил на него.

«Если вы обратили внимание, в последнее время мы играли с одним нападающим, например действовали так в матче с испанцами. Тогда под Фёдором Смоловым играли Алан Дзагоев и Алексей Миранчук. Мы думали, как нам поступать в сложившейся ситуации, но решили пока остановиться на этом варианте, так как у нас были свои определённые планы. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — отметил наставник сборной.