Стадион ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Стадион в Нижнем Новгороде, который будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, готов к эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС.

По информации, которая приводится в заявлении Министерства спорта России, арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Первый тестовый поединок состоится 15 апреля в рамках первенства ФНЛ между местным «Олимпийцем» и санкт-петербургским «Зенитом-2».

"Стадион расположен на нижегородской Стрелке, где сливаются реки Волга и Ока, — отметил министр спорта Павел Колобков . — Конечно, это повлияло на внешний облик объекта, волнообразный фасад здания и его цветовую гамму, архитектура стадиона позволяет ему гармонировать с историческими кварталами Нижнего Новгорода, вблизи которых он построен. Уверен, новая арена станет настоящим украшением города".

На чемпионате мира арена примет четыре матча группового этапа: Швеция — Южная Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Мировое первенство состоится с 14 июня по 15 июля.

Ранее в эксплуатацию была введена «Екатеринбург-Арена».