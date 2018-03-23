Муслим Гаджимагомедов в 4-й раз станет участником молодежного чемпионата Европы

Муслим Гаджимагомедов со своим наставником Рашидбеком АхмедовымМуслим Гаджимагомедов в 4-й раз станет участником молодежного чемпионата ЕвропыВоспитанник дагестанской школы бокса Муслим Гаджимагомедов в составе российской сборной станет участником молодежного первенства Европы.

Международные соревнования пройдут с 24 марта по 1 апреля в Румынии.

На континентальное первенство подопечный заслуженного тренера России Рашидбека Ахмедова заявится в новой для себя весовой категории до 91 кг. До этого спортсмен выступал в весе до 81 кг.

Нынешнее участие — 4-е на первенствах молодежи Европы. Ранее Гаджимагомедов становился чемпионом на этих соревнованиях, а также довольствовался серебряной медалью.

Воспитанник Академии бокса им. С. Ибрагимова успел попробовать себя и на взрослом уровне. В 2017 году он стал вторым призером на чемпионате Европы и дошел до 1/8 финала на чемпионате мира.