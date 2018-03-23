Ещё
Муслим Гаджимагомедов в 4-й раз станет участником молодежного чемпионата Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муслим Гаджимагомедов в 4-й раз станет участником молодежного чемпионата Европы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Муслим Гаджимагомедов со своим наставником Рашидбеком АхмедовымМуслим Гаджимагомедов в 4-й раз станет участником молодежного чемпионата ЕвропыВоспитанник дагестанской школы бокса Муслим Гаджимагомедов в составе российской сборной станет участником молодежного первенства Европы.
Международные соревнования пройдут с 24 марта по 1 апреля в Румынии.
На континентальное первенство подопечный заслуженного тренера России Рашидбека Ахмедова заявится в новой для себя весовой категории до 91 кг. До этого спортсмен выступал в весе до 81 кг.
Нынешнее участие — 4-е на первенствах молодежи Европы. Ранее Гаджимагомедов становился чемпионом на этих соревнованиях, а также довольствовался серебряной медалью.
Воспитанник Академии бокса им. С. Ибрагимова успел попробовать себя и на взрослом уровне. В 2017 году он стал вторым призером на чемпионате Европы и дошел до 1/8 финала на чемпионате мира.
Mirmol.ru: последние новости
Песков назвал недопустимым сравнения Путина с Гитлером В Махачкале неизвестный пенсионер каждый день клеит плакаты в поддержку Грудинина (ВИДЕО) «Это все ложь»: Эседов о нарушениях на избирательных участках Дагестана
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас4
Россию лишат всех международных соревнований49
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Украинского футболиста «затравили» за переход в Польшу
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение