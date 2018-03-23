Движение по мосту через Волгу в подмосковной Дубне планируют открыть в декабре 2018 года

МОСКВА, 23 марта. / ТАСС /. Генподрядчик строительства автомобильного моста в подмосковной Дубне — компания «Мостотрест» — планирует открыть движение по переправе в декабре 2018 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель директора «Мостотряд-90» (филиал «Мостотреста») Александр Крымский.

Строящийся мост является вторым в России по масштабу строительства после переправы через Керченский пролив. В Минтрансе региона проект назвали уникальным из-за нестандартного увеличенного расстояния между опорами — более 100 метров, что, как отмечают в министерстве, позволит сохранить полноценное судоходство по Волге.

"Открыть автомобильное движение по мосту планируется в декабре 2018 года. Окончательная сдача моста в эксплуатацию состоится в I квартале 2019 года", — сказал Крымский.

По его словам, работы ведутся в соответствии с договором. Строители завершили основной этап — сооружение опор моста, сейчас собирают металлоконструкции пролетного строения. «Сборка металлоконструкции правого и левого берега эстакады будет завершена в апреле текущего года, а полное соединение моста над Волгой состоится в октябре», — добавил заместитель директора компании.

Заместитель главы администрации Дубны Евгений Штейн, в свою очередь, отметил большую социальную значимость проекта, поскольку мост соединит две части города, разделенные Волгой и, как следствие, решит ряд дорожных проблем. «Схема движения транспорта претерпит значительные изменения как с левой, так и справой стороны города. В частности, на левом берегу города движение будет выходить еще на одно круговое движение, которое будет сообщаться с расположенной там особой экономической зоной. Сейчас ведется разработка проекта движения, в котором активное участие принимают также местные жители», — сказал Штейн.

О проекте

Мост в Дубне строят по поручению президента РФ Владимира Путина с декабря 2016 года. Общая стоимость строительства составляет 8,7 млрд рублей, в частности, 3,7 млрд рублей выделили из федерального бюджета, еще 5 млрд рублей — из дорожного фонда Московской области. Сейчас освоено порядка 50% от суммы — 4,5 млрд рублей.

Общая протяженность сооружения с четырьмя полосами движения, по две в каждую сторону, составляет почти 2 километра. Расчетная скорость движения по нему — 80 км/ч, перспективная пропускная способность — более 24 тыс. автомобилей в сутки.