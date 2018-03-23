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Первые LAN-отборочные в финал Кубка России по FIFA 18 пройдут на «РЖД-Арене»
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Первые LAN-отборочные в финал Кубка России по FIFA 18 пройдут на «РЖД-Арене» 

Чемпионат.com 1 час назад
Первые LAN-отборочные (Гран-При) в гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу (FIFA 18) пройдут на стадионе «РЖД-Арена». Соревнования начнутся в воскресенье, 25 марта, в 11:00 по московскому времени. В ходе отборочных будут разыграны четыре квоты в гранд-финал турнира. Режим игры — FUT (своими составами).
Соревнования за звание обладателя кубка России и призовой фонд в размере 1 млн рублей проходят с марта по май 2018 года. Попробовать свои силы в отборочных может любой гражданин РФ старше 16 лет.
Участниками Гран-При станут обладатели первых 64 корректно заполненных заявок, которые можно оставить здесь.
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