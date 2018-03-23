В Кремле назвали проблему свалок в Подмосковье «очень-очень сложной»

Проблема мусора в Московской области застарелая и очень сложная, но это не значит, что власти «сидят спустя руки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , сообщает РИА «Новости»

Он напомнил, что администрация президента находится в постоянном контакте с региональными руководителями и с правительством по решению проблемы со свалкой в Волоколамске.

"Проблема застарелая и очень-очень сложная для решения, но это не значит, что все сидят спустя руки, ведется очень напряженная работа", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что проблема мусора в связи на фоне ситуации в Волоколамске преодолела региональный уровень и пора подключать к ее решению федеральные ведомства и не дает ли ситуация в МО поводов Путину для размышления о кадровых решений в регионе.

Ранее в Кремле рассказали о напряженной работе для разрешения ситуации вокруг полигона «Ядрово».