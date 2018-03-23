Ещё
В Кремле назвали проблему свалок в Подмосковье «очень-очень сложной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кремле назвали проблему свалок в Подмосковье «очень-очень сложной» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Проблема мусора в Московской области застарелая и очень сложная, но это не значит, что власти «сидят спустя руки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
Он напомнил, что администрация президента находится в постоянном контакте с региональными руководителями и с правительством по решению проблемы со свалкой в Волоколамске.
"Проблема застарелая и очень-очень сложная для решения, но это не значит, что все сидят спустя руки, ведется очень напряженная работа", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что проблема мусора в связи на фоне ситуации в Волоколамске преодолела региональный уровень и пора подключать к ее решению федеральные ведомства и не дает ли ситуация в МО поводов Путину для размышления о кадровых решений в регионе.
Ранее в Кремле рассказали о напряженной работе для разрешения ситуации вокруг полигона «Ядрово».
Газета.Ru: последние новости
В Кремле выразили сожаление в связи с отзывом посла ЕС из Москвы Серена Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами Мхитарян об уходе Ибрагимовича: шоу должно продолжаться в Голливуде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас4
Россию лишат всех международных соревнований49
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Украинского футболиста «затравили» за переход в Польшу
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение