Виллиан: «По игре выделил бы Головина»

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан после товарищеского матча против России (3:0) отметил, что его команда старалась играть в полную силу. Хавбек также добавил, что в составе россиян выделил бы Александра Головина

— Отличный результат, мы играли очень хорошо, — сказал Виллиан. — В первом тайме у нас были небольшие сложности, так как сборная России оборонялась большим числом. Во второй тайме мы смогли найти свободные зоны и забили голы.

— Вы играли со многими российскими футболистами в «Анжи». С кем общались, кого можете отметить по игре?

— Говорил со Смоловым и Жирковым. Оба классные футболисты, рад, что играл с ними вместе. По матчу могу выделить Головина.

— Показалось, что Бразилия играла не в полную силу.

— Нет, мы играли так же, как в отборочном турнире. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Россия — Бразилия