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Виллиан: «По игре выделил бы Головина»
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Виллиан: «По игре выделил бы Головина» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Полузащитник сборной Бразилии Виллиан после товарищеского матча против России (3:0) отметил, что его команда старалась играть в полную силу. Хавбек также добавил, что в составе россиян выделил бы Александра Головина.
— Отличный результат, мы играли очень хорошо, — сказал Виллиан. — В первом тайме у нас были небольшие сложности, так как сборная России оборонялась большим числом. Во второй тайме мы смогли найти свободные зоны и забили голы.
— Вы играли со многими российскими футболистами в «Анжи». С кем общались, кого можете отметить по игре?
— Говорил со Смоловым и Жирковым. Оба классные футболисты, рад, что играл с ними вместе. По матчу могу выделить Головина.
— Показалось, что Бразилия играла не в полную силу.
— Нет, мы играли так же, как в отборочном турнире. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Россия — Бразилия
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