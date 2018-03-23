Зрителям матча Россия — Бразилия раздадут схемы выхода со стадиона

Зрителям товарищеского матча Россия — Бразилия, который состоится 23 марта на «Стадионе Лужники» в Москве, раздадут специальные бейджи со схемой выхода со стадиона и информацией о ближайших остановках транспорта. Об этом Welcome2018.com сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Таблички помогут зрителям быстрее покинуть территорию комплекса и выбрать самый удобный путь до дома.

Как рассказал глава департамента Николай Гуляев , для каждого сектора бейдж будет уникальным. Их раздадут болельщикам при входе на стадион сотрудники контрольно-распределительных служб, сразу после прохождения билетного контроля.

В непосредственной близости от выходов из метро и на пересечении основных улиц столицы установили 19 информационных стел, на которых размещены сведения о направлении движения к ближайшим станциям метро, главным улицам, а также к кассам, камерам хранения, павильонам, въездам и другой инфраструктуре «Лужников».

На набережных, на территории спорткомплекса, а также по пути следования основных потоков болельщиков на мачтах городского освещения появятся 53 панели размером 1,2 х 0,7 м, которые укажут направление движения к стадиону и ближайшим станциям метро, главным улицам и знаковым объектам города.

Сведения на всех указателях приведены на русском и английском языках, с использованием пиктограмм. Летом на «Стадионе Лужники» состоится матч открытия с участием сборных России и Саудовской Аравии. Также на групповой стадии арена примет встречи Германия — Мексика (17 июня), Португалия — Марокко (20 июня) и Дания — Франция (26 июня). 1 июля в «Лужниках» состоится матч 1/8 финала, 11 июля — полуфинал, а 15 июля — финал.