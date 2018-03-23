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Песков прокомментировал конфликт журналистов с Госдумой
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Песков прокомментировал конфликт журналистов с Госдумой 

Российская Газета 1 час назад
В конфликтной ситуации, возникшей между Госдумой и журналистами, посредничество президента излишне, считают в Кремле.
"Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента", — сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я думаю, что наши законодатели в данном случае сами могут выстроить отношения со СМИ. В настоящее время этот вопрос никак не относится к компетенции администрации президента", — подчеркнул Песков.
На вопрос, не считают ли в Кремле законодательным пробелом отсутствие понятия домогательства и не поддерживают ли инициативу его ввести, пресс-секретарь главы государства сказал, что не знает о существовании таких законодательных инициатив.
Песков не стал отвечать на вопрос, известно ли президенту об этом конфликте.
Напомним, что ряд СМИ выступили против решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики по делу депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах. Комиссия не нашла нарушений поведенческих норм.
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