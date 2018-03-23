Песков прокомментировал конфликт журналистов с Госдумой

В конфликтной ситуации, возникшей между Госдумой и журналистами, посредничество президента излишне, считают в Кремле.

"Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента", — сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Я думаю, что наши законодатели в данном случае сами могут выстроить отношения со СМИ. В настоящее время этот вопрос никак не относится к компетенции администрации президента ", — подчеркнул Песков.

На вопрос, не считают ли в Кремле законодательным пробелом отсутствие понятия домогательства и не поддерживают ли инициативу его ввести, пресс-секретарь главы государства сказал, что не знает о существовании таких законодательных инициатив.

Песков не стал отвечать на вопрос, известно ли президенту об этом конфликте.