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Лионель Месси может не сыграть за сборную в матче с Италией
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Лионель Месси может не сыграть за сборную в матче с Италией 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
За несколько часов до начала товарищеского матча футбольных сборных Аргентины и Италии, который пройдет в английском Манчестере, стало известно, что на поле может не выйти лидер южноамериканцев Лионель Месси. Тренеры говорят о его «перегруженности и усталости».
Некоторые инсайдеры также сообщали, что Месси приехал в расположение своей национальной команды с травмой, однако, по словам главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли, повреждение не является критичным и он хотел бы видеть Месси в основном составе, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на издание Ole. Тем не менее, решение о выходе на поле Месси и медики сборной примут непосредственно перед матчем.
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