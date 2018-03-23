Ещё
Россия — Бразилия: ставка Егора Титова с коэффициентом 2.55
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия — Бразилия: ставка Егора Титова с коэффициентом 2.55 

Чемпионат.com 1 час назад
Экс-капитан сборной России, а ныне тренер «Енисея» Егор Титов сделал прогноз на контрольный матч Россия — Бразилия.
Ставка: победа Бразилии с форой "-1,5" за 2.55.
«Учитывая все неприятности с травмами, Россия сейчас в очень тяжелом положении. Все эти потери глобальные. Здоровья Кокорину, Васину, Джикии. Как заменить выбывших, я просто не представляю. Это проблема. Что-то нужно придумывать, решать вопрос со схемой.
У Бразилии, правда, тоже выбыл Неймар, и у него сложная травма. Но в Бразилии все игроки близки к нему по уровню. Может быть, нет суперзвезд больше. Разве что Марсело можно выделить, но все игроки очень хорошего уровня. К тому же у этой Бразилии есть командная игра, она выглядит очень здорово.
Я думаю, что Бразилия, конечно, выиграет. У России главная проблема в центре обороны. Она была, а сейчас усугубилась. Бразилия с ее средней линией найдет пути к воротам Акинфеева и несколько мячей забьет. Предлагаю взять победу Бразилии с форой (-1,5)», — отметил Титов.
Начало матча — сегодня, 23 марта, в 19:00 мск.
Чемпионат.com: последние новости
SUBBOTNIK PSA OPEN 2018. Professional Squash Association Риккардо потеряет три места на старте за превышение скорости при красном флаге Гофман: когда лайнсмен сказал, что вне игры нет, стало за всех радостно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас4
Россию лишат всех международных соревнований49
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Украинского футболиста «затравили» за переход в Польшу
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение