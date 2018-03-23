Россия — Бразилия: ставка Егора Титова с коэффициентом 2.55

Экс-капитан сборной России, а ныне тренер «Енисея» Егор Титов сделал прогноз на контрольный матч Россия — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии с форой "-1,5" за 2.55.

«Учитывая все неприятности с травмами, Россия сейчас в очень тяжелом положении. Все эти потери глобальные. Здоровья Кокорину, Васину, Джикии. Как заменить выбывших, я просто не представляю. Это проблема. Что-то нужно придумывать, решать вопрос со схемой.

У Бразилии, правда, тоже выбыл Неймар, и у него сложная травма. Но в Бразилии все игроки близки к нему по уровню. Может быть, нет суперзвезд больше. Разве что Марсело можно выделить, но все игроки очень хорошего уровня. К тому же у этой Бразилии есть командная игра, она выглядит очень здорово.

Я думаю, что Бразилия, конечно, выиграет. У России главная проблема в центре обороны. Она была, а сейчас усугубилась. Бразилия с ее средней линией найдет пути к воротам Акинфеева и несколько мячей забьет. Предлагаю взять победу Бразилии с форой (-1,5)», — отметил Титов.

Начало матча — сегодня, 23 марта, в 19:00 мск.