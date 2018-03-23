Оторви свою «же», подпоручик Киже

В школе я упорно поправляла всех и каждого: звонИт, позвонИт. Подросла и узнала, что бывает комплект ошибок, типичных для поколения. Я теперь взрослая, преподавала пятнадцать лет и научилась разгадывать психологические закавыки пишущих по ошибкам — орфографическим и пунктуационным. Три мои профессии, видимо, сделали меня занудой.

Сегодня почти в любом теле— и радиоэфире кто-нибудь да выдаст «конечно же». Двойное усиление — «конечно» плюс «же» — стало вирусным. Замечали? Проверив человек сто юнцов и не только, я вывела, что популярность данной ошибки психологически неслучайна. Двойным усилением пользуются неуверенные люди. Как бы ни трещали в эфире, где-то в глубине души они чего-то побаиваются. Уверенные люди никогда не ляпнут «конечно же». Им хватает обычного «конечно». В двойном усилении есть страх: а вдруг меня не расслышат, не заметят?

Предыдущий абзац только что вызвал у одного читателя болезненный протест: «а мне так нравится!» или «да кто эти правила устанавливает!» Бога ради, не сердись, любимый читатель, дальше будет совсем без наркоза. Вчера в открытом письме к министрам кандидат педагогических наук написал, что новый стандарт образования по русскому языку неказист, надо переделать. И я согласна, и даже минобр согласен, и отправили стандарт на доработку, но вот беда: в письме кандидата наук, учителя, горячего и взволнованного, после «то есть» торчит запятая. Это модная ошибка: путаться в частицах, предлогах и частях речи, аки в трёх соснах. Я бы рисовала модные ошибки на парковых скамейках: может, хоть влюблённые заметят, целуясь, что липкую запятую после союза «ведь» пора отклеивать всем миром, как на субботнике. Сейчас много несусветных запятых, расставленных как бы интуитивно. Эх…

А «волнительные» события! (Справка: нет такого слова.) Большей безвкусицы, чем рюшечный монстр «волнительности», придумать нельзя, но уродец пролез в эфир. За попытку «волнительности», на мой вкус, надо банить и лишать мороженого. Нет «волнительности». Совсем.

А милая барышня, ещё вчера «ржунимагу», завтра выйдет замуж и с удивлением обнаружит, что стала хозяйкой небольшого, но коллектива. А ошибка — диктатор, и если барышня привыкла подчиняться стереотипам массового сознания, то, скорее всего, следующий этап её семейной жизни — развод. В семье нужна терпимость, то есть вид мудрости, а человек со стереотипами на мудрость не способен. Он обижается кровно. Он хватается за условный пистолет «я так привык», «я так хочу» и т. п.

А самолюбивый человек, у которого «амбициозный проект», может заболеть, если узнает горькую правду, что слово «амбициозный», простите, плохое. Иметь «амбицию» дурно: быть «самовлюблённым выпендрёжником, беспочвенно раздувающим щёки», роняя «это не суть». По знакомству докладываю: стол, стул, кровать и шкаф суть мебель. Третье лицо множественного числа, глагол. И не путать с существительным, то бишь «сутью дела», которая в протоколе. Бессмысленное осколочное «не суть!», разумея «не имеет значения», говорить не надо, ибо амбициозненько, исторически неверно, выдаёт уровень с потрохами.

Я работаю в эфире всю жизнь и привыкла читать словари. У меня коллекция. Есть даже словарь блатной музыки (это термин, а не репертуар известного радио), то есть фени, то есть тюремного арго. Сто процентов «прикалывающихся» не подозревают, что «прикол», «приколи», «прикольно» — родом из фени. Вкупе с налипшими на подростковые (и не только) языки «по жизни», «по-любому» и «по ходу» («походу»). Поверить в ошибку-рентген человеку страшно же. Легче же сказать же «а мне так удобно» же. Ну же, простите же. Привет от тыняновского подпоручика Киже. Интересно, каким вернётся с доработки ныне забракованный стандарт, нацеленный на создание «единого образовательного пространства»?