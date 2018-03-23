Игорь Медведев покинул пост главы администрации города Шахты

Сегодня, 23 марта, руководитель администрации города Шахты Игорь Медведев досрочно ушел в отставку. По официальной версии, он ушел в отставку по состоянию здоровья.

— Сейчас его обязанности исполняет Анатолий Глушков, — сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на представителя шахтинской горадминистрации.

По некоторым данным, пока неподтвержденным, Игорь Медведев оставил свой пост из-за низкой явки, которую показал город 18 марта на выборах президента. В Шахтах на избирательные участки пришло лишь чуть более 51% жителей (это один из самых низких в области результатов. — Прим. ред.)

Игорь Медведев родился в городе Шахты. В 1996 году он окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «горный инженер», а в 2013 году получил профессию менеджера в Южно-Российском государственном техническом университете.

Прежде чем стать чиновником, Медведев успел поработать на шахте, пройти службу в пограничных войсках, возглавить предприятие «Шахттехпромкомплект».

В 2015 году его назначили начальником Таловского территориального отдела по работе с населением. С октября 2010 года он занимал должности заместителя главы администрации по социальным вопросам, первого заместителя шахтинской мэрии. С 30 сентября 2015 года его назначили исполняющим обязанности руководителя администрации города Шахты, а спустя месяц он ее возглавил.