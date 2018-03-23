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Гасли: ожидаю плотной борьбы в середине пелетона
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Гасли: ожидаю плотной борьбы в середине пелетона 

Чемпионат.com 1 час назад
Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал итоги пятницы Гран-при Австралии.
«Первая пятница нового сезона прошла успешно. Мы протестировали множество вещей перед квалификацией и гонкой, но мы не знаем, какая погода будет в субботу и воскресенье — похоже, что пойдёт дождь. Посмотрим, как всё сложится, но по крайней мере в пятницу мы многое испытали и теперь должны проанализировать сильные и слабые стороны по итогам дня. Ожидаю плотной борьбы в середине пелетона, так что нужно собрать всё воедино — это позволит отыграть места на стартовой решётке», — сказал Гасли.
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