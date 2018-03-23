Оле Эйнар Бьорндален: «Сейчас у меня плохая форма, но я люблю бросать себе вызов»

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален признался, что ему нелегко дался спринт на этапе Кубка мира в Тюмени. Он допустил один промах и стал 39-м.

— У меня сейчас такая форма, что на последнем круге сил практически не было. Организм давал понять, что ему тяжело, — цитирует «Тюменская арена» Бьорндалена. — Отмечу, что хоть гонка и получилась тяжелой, мне понравилась трасса, организация и особенно — поддержка болельщиков…

— Вам 44 года, но вы по-прежнему сохраняете мотивацию.

— Я люблю тренироваться, люблю выступать. Сейчас у меня плохая форма, тяжелый момент. Но я по-прежнему люблю бросать себе вызов.