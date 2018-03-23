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Оле Эйнар Бьорндален: «Сейчас у меня плохая форма, но я люблю бросать себе вызов»
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Оле Эйнар Бьорндален: «Сейчас у меня плохая форма, но я люблю бросать себе вызов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален признался, что ему нелегко дался спринт на этапе Кубка мира в Тюмени. Он допустил один промах и стал 39-м.
— У меня сейчас такая форма, что на последнем круге сил практически не было. Организм давал понять, что ему тяжело, — цитирует «Тюменская арена» Бьорндалена. — Отмечу, что хоть гонка и получилась тяжелой, мне понравилась трасса, организация и особенно — поддержка болельщиков…
— Вам 44 года, но вы по-прежнему сохраняете мотивацию.
— Я люблю тренироваться, люблю выступать. Сейчас у меня плохая форма, тяжелый момент. Но я по-прежнему люблю бросать себе вызов.
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