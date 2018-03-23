Секс в нижегородском метро обернулся уголовным делом

Уголовное дело по факту хулиганства возбуждено после опубликованного видеоролика, демонстрирующего интимную близость влюбленной пары в вагоне нижегородского метрополитена. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде в День Святого Валентина, 14 февраля. Подростки вступили в половую близость на сидении пассажирского вагона метро, в котором находились люди. Любопытно, что тогда никто из граждан не сделал молодежи замечания по поводу их поведения.

Расследование продолжается.