Директор центра «Энергия.RU» отчитался перед жителями о проведенных зимой мероприятиях

Директор центра досуга и спорта «Энергия.RU» Дмитрий Краснов отчитался перед жителями о проведении мероприятий в зимний период на встрече с главой управы Александром Деминым , которая прошла в минувшую среду, 21 марта.

Как отметил Дмитрий Краснов, за четвертый квартал 2017 года и первый квартал 2018 года зимой сотрудниками учреждения было организовано 41 досуговое мероприятие, из которых 21 это спортивные состязания и праздники на льду, турниры по дартс, настольному теннису, шахматам и шашкам и мастер-классы по детскому фитнесу и йоге. Остальные 20 несли больше культурно-развлекательный характер: творческие выставки, новогодние мероприятия, праздники к Масленице, зимние балы, тренинги, семинары для активистов Чертанова, встречи молодежи с ветеранами и жителями района, мастер-классы по мыловарению, изготовлению новогодних игрушек.

Согласно подсчетам, которые велись организаторами досуговых мероприятий, их посетили около 1500 человек, возраст которых варьировался от 4-х до 65 лет.

Данную информацию предоставила консультант организационного отдела управы района Чертаново Северное Вероника Нацаренус.

Отметим, что уже в субботу, 24 марта, центр досуга и спорта «Энергия.RU» проведет традиционный фестиваль театрального творчества — «В гостях у Сказки».