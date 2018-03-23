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Конькобежец Юсков намерен обновить рекорд мира на 1500 м в следующем сезоне
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Конькобежец Юсков намерен обновить рекорд мира на 1500 м в следующем сезоне 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КОЛОМНА /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Целью российского конькобежца Дениса Юскова в следующем сезоне является обновление мирового рекорда на дистанции 1500 м. Об этом он заявил журналистам.
Юсков является действующим обладателем рекорда мира на 1500 м, который он установил на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити 10 декабря 2017 года — 1 минута 41,02 секунды.
"Видел календарь на следующий сезон. Финал Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити, и я уже определил для себя главную цель — обновление рекорд мира. Все будет строиться на этом. Конечно, будет очень интересный чемпионат мира в немецком Инцеле, это тоже цель", — рассказал Юсков.
Международный олимпийский комитет не пригласил Юскова на Игры в Пхёнчхане. В пятницу спортсмен принял участие во Всероссийских соревнованиях для не допущенных к Олимпиаде конькобежцев, которые проходят в подмосковной Коломне. Юсков стал победителем на дистанции 1500 м с результатом 1.45,13.
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