Ещё
РУСАДА провело образовательный семинар для конькобежцев и тренеров в Коломне
Далее:
Читайте также:
Ещё

РУСАДА провело образовательный семинар для конькобежцев и тренеров в Коломне 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
КОЛОМНА /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Семинар из цикла образовательной антидопинговой программы для спортсменов и тренеров по конькобежному спорту прошел в пятницу в подмосковной Коломне. Мероприятие было организовано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Союзом конькобежцев России.
В семинаре приняли участие 20 человек, они прослушали лекцию «Виды нарушения антидопинговых правил. Ответственность». По теме лекции была проведена викторина, победители которой получили памятные призы и подарки. В конце семинара всем участникам были вручены памятки РУСАДА.
С 23 по 25 марта в Коломне проходят Всероссийские соревнования для не приглашенных на Олимпиаду конькобежцев. Международный олимпийский комитет пригласил на Игры только четверых российских конькобежцев — Ольгу Граф, Ангелину Голикову, Наталью Воронину и Сергея Трофимова. Позднее Граф отказалась от участия в ОИ-2018. Приглашения не получили лидеры национальной команды, включая рекордсменов мира Павла Кулижникова и Дениса Юскова.
ТАСС: последние новости
Алиханов: власти региона получат субсидии из центра на содержание стадиона "Калининград" Футболист "Амкара" Белоруков заявил, что в команде никто не понимает запрет играть в Перми Новая градация спортсменов с применением цветных нашивок на поясах появится в самбо
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»1
WADA разнесло МОК53
Украинка смирилась с поездкой на КМ в Россию
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение